Balıkesir'i bölgesel yarışmada temsil edecekler Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Yarışmalarının Balıkesir İl Finali Türk Müziği Solo Kız-Erkek, Popüler Müzik Solo Kız-Erkek ve Özgün Yorumlama olmak üzere toplam 5 kategoride Online Çevrimiçi olarak yapılan yarışmalarla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Yarışmalarının Balıkesir İl Finali Türk Müziği Solo Kız-Erkek, Popüler Müzik Solo Kız-Erkek ve Özgün Yorumlama olmak üzere toplam 5 kategoride Online Çevrimiçi olarak yapılan yarışmalarla tamamlandı.

Yarışmalar sonunda, Manyas Gençlik Merkezinden yarışmaya Popüler Müzik Solo Erkek dalında katılan Burak Karaduman birinci olarak Balıkesir adına yapılacak olan grup yarışmalarına katılmaya hak kazanırken, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Şiir Okuma Yarışması'nda ise 18- 25 Yaş Kategorisinde Manyas Gençlik Merkezimizden Abdulsamet Düven 1. Olduğu, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Şiir Okuma Yarışması'nda 14- 17 Yaş Kategorisinde Manyas Gençlik Merkezimizden İbrahim Tetik 1. olduğu açıklandı. Abdulsamet Düven gibi İbrahim Tetik'te Sakarya Şiiri ile birinci oldu. Dereceye giren gençler bölge yarışmalarında Balıkesir'i temsil edecekler. Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Kudret Egen gençlik liderleri Fatih Özel ve Erdi Genç ile birlikte merkez olarak, yetenekli gençlere sahip çıkmak amacında olduklarına vurgu yaparak, yarışmalarda dereceye giren ve Balıkesir'i temsil edecek olan gençlerimiz Burak Karaduman, Abdulsamet Düven ve İbrahim Tetik'i kutlarken "Bu gençlerimiz inanıyorum ki! Balıkesir'i bölgesel yarışmalar da en güzel şekilde temsil edecekler ve iyi bir sonuçla döneceklerdir." dedi - BALIKESİR

Kaynak: İHA