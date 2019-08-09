BALIKESİR Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyor

09.08.2019 17:50

Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında kurbanlıklar alıcı bekliyor

BALIKESİR'in Havran ilçesinde kurulan bölgenin en geniş hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor.

Havran ilçesi hayvan pazarında, 5 bine yakın küçükbaş ve büyükbaş hayvan, Kurban Bayramı öncesi alıcını bekliyor. Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarı olan pazarda, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin TL, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında alıcı buluyor.

Besici Yusuf Ertaş ise satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl satışlarımız iyi gidiyor. Pazar, geçen seneye göre çok güzel. Burada bulunan koyunları 1800 TL'den 2 bin TL'ye kadar sattım. Bereket demek lazım, kanaat lazım. Bu sene küçükbaş hayvan satışı daha fazla oldu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

-Hayvan pazarından genel ve detay görüntüler

-Hayvan üreticileri ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)



Kaynak: DHA