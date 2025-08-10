Balıkesir depremde yıkılan bina var mı, kaç bina yıkıldı? Depremde ölen veya yaralanan var mı?


Güncelleme:
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı aktarıldı. O anların görüntüleri de kameralarca kaydedildi. Peki, Balıkesir depremde yıkılan bina var mı, kaç bina yıkıldı? Depremde ölü veya yaralanan var mı? Detaylar...

Balıkesir depremde kaç bina yıkıldı, ölü veya yaralı var mı? Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Detaylar...

DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı binaların yıkıldığı bildirilirken; yıkılan binalara ilişkin görüntüler kameralarca kaydedildi. Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak yaptığı açıklamada, "İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi, 4 kişi kurtarıldı, bazı bölgelerden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.



Deprem nedeniyle Balıkesir'de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binalara ilişkin görüntüler ise kameralarca kaydedildi.

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada 10 binada yıkım meydana geldiğini açıkladı. Sak açıklamasında, "İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi, 4 kişi kurtarıldı, bazı bölgelerden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
