Balıkesir'den Sığınmacı Kamplarına 15 Ton Gıda Yardımı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ile Kilis ve Gaziantep'te bulunan sığınmacı kamplarında dağıtılmak üzere toplanan 15 ton gıda malzemesi bölgeye gönderildi.



Türk Kızılayı Edremit Şube Başkanlığı ve Dabaoğlu Vakfı tarafından hazırlanan ve içerisinde şeker, salça, yağ ve kuru bakliyatın olduğu gıda kolilerinin yüklendiği tırlar, yapılan duaların ardından bölgeye uğurlandı.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler ve bölgede yaşayan insanlara yönelik böyle bir kampanyaya imza attıklarını söyledi.



Türkiye'nin istiklali ve istikbali için mücadeleden kimsenin alıkoyamayacağını belirten Sırmalı, şöyle konuştu:



"Türkiye, terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den tüm dünyaya ilan etmiştir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiğimizin sağ salim görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönmelerini nasip etsin. Zeytin Dalı Harekatında şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde bu anlamlı bağışı yaparak, birlik ve beraberliğimizi güçlenmesine önemli katkılar sağlayan sayın Fikri Dabaoğlu'na da teşekkür ediyorum."



Konuşmanın ardından Sırmalı, Dabaoğlu Vakfı'nın kurucusu Fikri Dabaoğlu'na teşekkür belgesi verdi.



Yardım tırları daha sonra yapılan duaların ardından bölgeye gönderildi.