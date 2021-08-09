Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi Kocaeli'de defnedilecek
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Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi Kocaeli'de defnedilecek

Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi Kocaeli'de defnedilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de dün meydana gelen otobüs kazasında vefat eden 6 vatandaş, Kocaeli'de defnedilecek.

Balıkesir'de dün meydana gelen otobüs kazasında vefat eden 6 vatandaş, Kocaeli'de defnedilecek.

Balıkesir OSB Çevre Yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 15 kişiden 6'sı Kocaeli'de defnedilecek. Otobüste bulunan yolculardan emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66) yaşamını yitirdi, kızı Merve Yağlıdere ise yaralandı. Ahmet Yağlıdere'nin öğretmen olan kızı ile Balıkesir Ayvalık'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Ahmet Yağlıdere'nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit'te yaşayan Yağlıdere'nin cenazesi Kent Camisinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Taziyeye gitmek için yola çıkmışlar

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar'ın (50) cenazeleri de tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İzmit Cedit Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar çiftinin Balıkesir Burhaniye'de ölen akrabaları için taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Işıklar çiftinin cenazeleri Fevziye Cami'inde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Tatile giderken yaşamını yitirdiler

Fransa'da ya yaşayan ve Körfez'deki yazlık evlerine gelen ve Balıkesir'e tatile gittikleri öğrenilen Sevim Kızılırmak (52), kızı Melissa Kızılırmak (21), ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (18) da kazada hayatını kaybetti. Kazada yaşamlarını yitiren anne ve çocuklarının da cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kızılırmak ailesinin cenazeleri Körfez Esentepe Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verilecek. - KOCAELİ

Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi Kocaeli'de defnedilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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