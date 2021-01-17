Balıkesir'de yolu kardan kapanan ormanlık alanda çadırda mahsur kalan aileye ulaşıldı
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Balıkesir'de yolu kardan kapanan ormanlık alanda çadırda mahsur kalan aileye ulaşıldı

17.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:46
Balıkesir'de yolu kardan kapanan ormanlık alanda çadırda mahsur kalan aileye ulaşıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ormanlık alandaki çadırda mahsur kalan aileye gıda yardımında bulunuldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ormanlık alandaki çadırda mahsur kalan aileye gıda yardımında bulunuldu.

Mardin'in Derik ilçesinden geçen yıl ilçeye gelerek Bükdere ile Kayacıklar mahalleleri yakınında kurdukları çadırda yaşayan ve mangal kömürü üreterek geçimi sağlayan aile yoğun kar yağışından dolayı yol kapanınca mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine iş makineleriyle yolu açan Kepsut Belediyesi ekipleri, bu kişilere yiyecek götürdü.

Aile bireylerinden Veysi Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye görevlileri ve çevre mahallelerdeki vatandaşların kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve yardımlardan dolayı çok memnun olduklarını belirten Yaşar, "Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul'a, belediye ekiplerine ve çevre mahallelerdeki komşularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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