Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (3)

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BÜYÜK BİR PANİK YAŞANDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi. Yaralı yolculardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar'ın Atatürk Şehir Hastanesi'nde; Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ile Sude Kurtar'ın Balıkesir Devlet Hastanesi'nde; Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman'ın ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BÜYÜK BİR PANİK YAŞANDI

Yangının çıktığı otobüsün şoförü N. D., yangının ardından DHA'ya konuştu. Şoför N.D., yangın sırasında yaşananları şöyle anlattı, "Aracımızın ekranında 'yangın ışığı' yandı. Otobüsü durdurup kapıları açtım, yolculara aracı hemen boşaltmalarını söyledim. Kapılar açılınca alevler otobüsü kaplamaya başladı. Alevler çok hızlı bir şekilde otobüsü kapladı, büyük bir panik yaşandı."

Otobüs şoförü N. D., sonrasında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA