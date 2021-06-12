Balıkesir'de yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım isabet eden kadın öldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım isabet eden kadın öldü.
Şabanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kadının hayatını kaybettiği ihbarı üzerine, Dursunbey Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, cesedin A.Ö'ye (54) ait olduğunu belirledi.
Yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam