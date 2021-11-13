Balıkesir'de vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Balıkesir'de vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Selahattin Yavuz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Selahattin Yavuz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi üyesi 68 yaşındaki Yavuz, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Yavuz'un cenazesi, Salur Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenaze törenine, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Manyas İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, Emniyet Amir Vekili Gökhan Kazanbey, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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