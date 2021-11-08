BALIKESİR (İHA) - - Balıkesir'de vaka sayılarındaki artış sürüyor

BALIKESİR - Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre haftalık vaka sayılarında Balıkesir yüz binde 63,29 artış yaşandı. Balıkesir, 360,64 vaka oranıyla bir haftada en çok artan iller arasında yerini aldı.

Balıkesir'de koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar vatandaşları korkutuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'illere göre haftalık vaka sayısı' tablosunda Balıkesir'de ciddi bir artış görülüyor. 100 binde 63,29 artış sayısıyla 360,64 vaka oranına ulaşan Balıkesir'de vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına dikkat etmiyor. Özellikle şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve mesafe kurallarına özen göstermeden gezen vatandaşlar vakaların artmasına neden oluyor. Artan bu vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara sık sık dikkat çağrısında bulunarak tedbir ve aşı hassasiyeti istiyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı paylaşımlarda il genelinde vaka sayılarının yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti: "algın nedeniyle halen bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor ve maalesef hayatını kaybediyor. İlimizde vaka sayıları çok yüksek! Maske ve mesafeyi mutlaka önemseyelim. Aşılarımızı tamamlayalım. Aşısız veya eksik aşılı olmak geri dönülemez büyük risk!"

Balıkesir'de vakaların bu denli artmasının sebebi olarak insanların dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirten Merve Demirseren: "Vakalar insanların dikkatsizliğinden dolayı artıyor. Mesela sokakta gezerken biz maskeyle dolaşıyoruz ama bazı insanlar maskesiz dolaşıyor. Aynı zamanda insanlarımızın bazıları aşılarını olmuyor bazıları da sadece ilk doz aşılarını oluyorlar. Bunlara pek fazla dikkat etmiyorlar. Ben hepinizi aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 aşımı da oldum. Ben maske ve mesafe kurallarına da elimden geldiğince dikkat ediyorum. Kapalı ortamlara girip çıkarken mutlaka maskemi takıyorum" dedi.

Balıkesir'de öğrenci olan Selin Karataş ise maske ve mesafe kurallarının uyulmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Vakaların artması doğal çünkü hiç kimse maske takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor. Okullar açık eğitim her zaman önemli ancak buralarda kimse kurallara uymuyor. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum, daha hiç koronavirüse yakalanmadım. Aşılarımı da oldum.