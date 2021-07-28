Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan - Haberler | Sağlık

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor Balıkesir'de korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları, Türkiye ile eş değer olarak yükseliyor.

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları, Türkiye ile eş değer olarak yükseliyor. Yerli turizm denildiğinde akla ilk gelen Ayvalık, Edremit, Erdek, Burhaniye gibi tatil yörelerinin Kurban Bayramı kalabalığını geride bırakmasının ardından Balıkesir il genelinde vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de korona virüs salgınında vaka sayıları artışa geçmiş durumda. Vaka sayıları vatandaşların sağlığını tehlikeye atarken, özellikle sahil yerleşkelerinin bayram tatilinde vatandaşların yoğunluk oluşturmasıyla vakalardaki artış dikkatlerden kaçmadı. Kolluk kuvvetleri tarafından Balıkesir'de denetimler her ne kadar sıkı bir şekilde uygulansa da vaka artışlarının önüne geçilemiyor. Balıkesir'de korona virüsün hiç dikkate alınmadığını dile getiren Uğur Sözleviçoğlu: "Vakalarda şu anda büyük bir sıkıntı var. Aşırı derecede bir artış mevcut. İnsanlarımız pek dikkat etmiyor. Bence biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dikkat etmemiz bizim için her zaman önemli. Ancak bunu hiç dikkate alan yok. Vatandaşlarımıza buradan dikkat etsinler diyorum. Balıkesir'de de kurallara pek dikkat edilmiyor. İnsanlar artık vurdumduymaz olmuş. İnsanlar bu zamana kadar olan ölümleri, hastanede yatanları unutmuş durumda. Ben kurallara dikkat ediyorum. Burada veba taşıyoruz. Bir hastalığı kapıp evde ailemizden birine bulaştırıp başına sıkıntı gelmesi endişe veriyor. Doğal olarak da böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de genel olarak kurallara dikkat edildiğini ancak tatil dönüşü sıkıntı yaşanabileceğini belirten Sebahattin İlhan ise şunları söyledi: "Sahil kesimlerinden tatil dönüşleri çok yoğun. Malum kimin de ne olduğu belli değil. O yüzden insanlarımızın biraz tedbirli olması lazım. Kendisinin doktoru olması lazım. Bunun haricinde başka türlü bu hastalığın önüne geçilmez. Özellikle 30 yaş altı mümkün olduğu kadar kendisini kollaması lazım. Birisiyle sarmaş dolaş olmaması lazım. 3-5 arkadaş bir yerde otururken mutlaka mesafeyi korumaları lazım. Vatandaşın kendisini koruması lazım. Kurallara birçok yerde genel olarak uyuluyor ama bu tatil dönüşü biraz sıkıntı olacak. İnsanların birbirlerini koruması lazım. Gençlerin de bu konulara biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan

Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi sevindirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ruslara çok kolaylıklar göstererek, yapılması gerekeni yapmadan ülkemize aldık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ruslara çok kolaylıklar göstererek, yapılması gerekeni yapmadan ülkemize aldık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de vaka sayıları artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:46:28. #1.15#

title