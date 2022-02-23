Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
AA, Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve satışının engellenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında Gönen ilçesinde 18 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı.
Operasyonda 850 gram kubar esrar, 115 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 15 sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 7 sikke ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüphelilerden 16'sını gözaltına aldı, 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel