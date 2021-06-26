Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi İçin El Ele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi İçin El Ele

Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi İçin El Ele
Habermetre - Haberler | Toplum

Birbirinden değerli tarihi ve doğal güzelliklere sahip cennet ilimiz Balıkesir'de 12 ay - 4 mevsim turizmin daha etkin olmasını sağlayabilecek adımların atılması amacıyla Sındırgı ilçemizde TÜRSAB Bölge Yönetim Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli tarihi ve doğal güzelliklere sahip cennet ilimiz Balıkesir'de 12 ay - 4 mevsim turizmin daha etkin olmasını sağlayabilecek adımların atılması amacıyla Sındırgı ilçemizde TÜRSAB Bölge Yönetim Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü personeli ile Balıkesir - Çanakkale bölgesi turizm acentelerinden oluşan TÜRSAB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyon Başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığında ve ev sahipliğinde Sındırgı'da gerçekleştirildi.

Turizmin geliştirilmesine ve sektörel iletişime yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantıda turizm acentelerinin bölgemiz alternatif turizm rotaları ile tanıştırılmasının amaçlandığı bildirildi. İlimiz Sındırgı ilçesinde jeotermal kaynakların etkin kullanımını yerinde inceleme fırsatı bulan yetkililer toplantıyı müteakip Hisaralan ve Emendere Kaplıcaları, Müzehan ve merkezdeki birbirinden ilginç lokasyonları ziyaret etti. Yerinde inceleme ve istişarelerle uygulamaya yönelik yurtdışı turizm etkinlik bağlantıları ve günlük ve geceli konaklamaya dair yakın çevrede bulunan şehirlerden gerçekleştirilebilecek tur programları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu en kısa süre içerisinde TÜRSAB Genel Merkezi koordinasyonu ile çevre bölge yönetimlerinden seçilmiş acentelerle bölge ziyaretleri düzenlenmesine karar verildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de Turizmin Geliştirilmesi İçin El Ele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:11:53. #1.15#

title