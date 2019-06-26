Balıkesir'de "Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali" düzenlenecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali" 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alanında uzman birçok ismi bir araya getirerek, katılımcılara üç gün boyunca tarladan hasada aromaterapinin serüveni anlatmayı amaç edinen festivalin ilk gününde; ıtır, lavanta hasadı ve damıtımı ile aynısefa ve ekinezya toplanacak.

Katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) kurulan stantları ziyaret ederek atölye çalışmalarına katılabilecek.

Festival boyunca uzman eğitmenler tarafından; doğal temizlik ve cilt bakımı, günlük hayatta aromaterapi, maserat yağlar atölyesi, aromatik potpori ve kapı süsü yapımı, doğal sabun yapımı, bitkini nasıl tanırsın, doğal parfüm atölyesi, ekoprint bitkilerle baskı atölyesi, doğal ekstratların hazırlanması ve kozmetik formülasyonlarda kullanımı ve aroma bitkileri çoğaltma başlıkları adı altında atölyeler düzenlenecek. Yetişkinlerin yanı sıra gün boyunca çocuklar için de çeşitli etkinliklerin yapılacağı programda, İzmir Yerel Tohum Derneği ile tohum takas etkinliği de gerçekleşecek.

Festivalin ikinci günü, Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gün boyunca gerçekleştirilecek "Her yönüyle aromaterapi seminerleri" ile sürecek. Kapanışı, Kazdağları'nda yürüyüş ve doğada çeşitli etkinliklerle yapılacak festivalin sonunda masal anlatımına yer verilecek.

Festival alanlarına ulaşım için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye merkez ve Edremit Otogarı'ndan ücretsiz servis kaldırılacak.

Etkinliğe 33 ülkeden katılım bekleniyor.

Kaynak: AA