Balıkesir'de sezonun ilk deve güreşi yapıldı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, 23. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşler yapıldı. Güreşlerde 200 deve arenaya çıkarken, güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Burhaniye' de, pandemi deneniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan deve güreşleri büyük ilgi gördü. Pelitköy Güreş Arenasında, Ege ve Marmara'nın değişik il ve ilçelerinden gelen 200 deve kıran kırana güreşti. Görevliler, bazı develeri ayırmakta zorluk çekerken bazı develer de güreşmek yerine kaçmayı tercih etti. Başarılı olan develerin sahiplerine kupaları verilirken, katılımcılar güzel havada büyük heyecan yaşadı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederken, başarılı bir sezon diledi. Deveciler, "Güreş severler yaklaşık 2 yıl arada sonra güreş izlemeye geliyorlar. Onun için önemli bir gün. Burada bu gün güreşmekte olan ve güreşecek olan deve sahiplerine başarılar diliyorum" dedi. Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da, "Pelitköy'de yılın ilk güreşi. İki yıldır güreşler yapılamıyordu. Seyirci güzel. Hava güzel. Pelitköy güreşlerine yaklaşık 200 tane deve katıldı. Biz Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e bize yatığı katkılar yüzünden teşekkür ediyoruz" dedi. Pelitköy eski Belediye Başkanı Hüseyin Kayacık ise "Ben 10 sene Pelitköy belediye Başkanlığı yaptığım dönemlerde çok güzel güreşler yaptık. Ama, bu güreşte güzel oldu. Çünkü, benim vekil olarak daha önce vekilim olarak şu anda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler nezaretinde güzel bir güreş seyrettik. Onun için hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız" dedi. - BALIKESİR