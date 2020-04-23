Balıkesir'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü
İstanbul-İzmir otoyolu Savaştepe gişeleri mevkisinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
23.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:31
İstanbul-İzmir otoyolu Savaştepe gişeleri mevkisinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınana bilgiye göre, Cem Demirci idaresindeki 34 PB 2504 plakalı otomobil, Savaştepe gişeler mevkiinde Yüksel Ece yönetimindeki 35 TMA 24 plakalı kamyonla çarpıştı.
Aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA