Balıkesir'de "Okuma Yurdu Kitap Kahve"si açıldı

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğinin (BAYŞAD) "Okuma Yurdu Kitap Kahve" binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğinin (BAYŞAD) "Okuma Yurdu Kitap Kahve" binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

BAYŞAD Başkanı Gülçin Şavaşaneril, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kuvayımilliye sürecinde Balıkesir'in önemine vurgu yaptı.

Şavaşaneril, açılışa gelen tüm misafirlere teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri destekleme projeleri kapsamında bir proje yaptık, inşallah hep birlikte okuyacağız." dedi.

"Okuma Yurdu Kitap Kahve" binası yapılan dualar ve kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya