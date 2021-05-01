Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak
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Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Yerel

Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda lavanta yolu yapılıyor.

Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda lavanta yolu yapılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden getirilen 750 adet lavanta fidanı toprakla buluşturulurken, yüz yüze eğitimi başladığı zaman öğrencilerin lavanta kokuları ile karşılanacağı açıklandı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda lavanta Yolu oluşturmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Okul Müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde bir araya gelen okul çalışanları 750 adet lavanta fidanını toprakla buluşturdu. Yaklaşık bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda. öğrenciler, yüz yüze eğitim başladığında lavanta kokuları ile karşılanacak. Müdür Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, akademik ve idari personelle 286 yataklı Uygulama Oteline gelen konukların da lavanta kokuları içinde karşılanacağını söyledi. Projeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının da destek verdiği projede 750 adet lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. Okul çalışanları Halit Önder, Mustafa Kula ve Zeki Eser'in yaptığı dikim çalışmalarına okul müdürü ve idari personelde destek odu. Okula değer katmak için Lavanta Yolu projesini hazırladıklarını anlatan Müdür Mehmet Oğuzhan İlban, " Okulumuza değer katmak ve okulumuz bünyesindeki Uygulama Oteline gelen konuklara güzel bir deneyim yaşatmak için böyle bir projeyi başlattık. Şu anda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden getirdiğimiz 750 adet lavanta fidanını toprakla buluşturuyoruz. Projeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı da destek oldu. Temmuz ayında okulumuzdaki atıl alanlar inanılmaz bir renk şölenine dönüşecek. Tüm misafirlerimizi Uygulama Otelimize bekliyoruz. Öğrencilerimizde yüz yüze eğitime başladığımızda mutlu olacaklar. Onları da lavanta kokuları ile karşılayacağız. Akademik ve idari personelimiz de lavanta kokulu yolda yürümenin hayalini yaşıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çalışanlardan Hacer Tetik de, " Projede bulunduğum için mutluyum. Okulumuza lavanta kokuları içinde gelmeyi hayal ediyoruz. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Müşterilerimiz için de güzel bir proje oldu" dedi. Naile Ünal ise, "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum. Okulumuz lavanta kokacak. Müşterilerimizi otelimize bekliyoruz" dedi.

Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak
Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak
Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak
Balıkesir'de öğrenciler lavanta kokuları ile karşılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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