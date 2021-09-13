Balıkesir'de motosiklet kulübü üyelerinden okullara kitap bağışı kampanyası

10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneğinin başlattığı "Minik Ellere Bir Kitap da Motorculardan Olsun" adlı kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Kampanyaya Türkiye'nin birçok şehrindeki motosiklet kullanıcılarından destek geldi. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılması ile 10Riders Kulüp Evi'nde toplanan kitaplar, okullara ulaştırılmaya başlandı.

Gökköy İlkokuluna kitap bağışında bulunmak için giden 10Riders üyeleri, öğrenciler tarafından okul bahçesinde bayraklarla karşılandı.

Kitapları teslim alan okul müdürü Muhammed Ali Ünver, burada yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatan, güzel anılar biriktirmelerine vesile olan, bunun yanında da kitap gibi çok anlamlı hediyeler ile okulumuza gelen 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübüne çok teşekkür ediyoruz." dedi.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar ise projeye destek veren motosiklet camiasına teşekkür etti.

Öğrencilerin geleceğin mimarı olduklarını vurgulayan Candar, "Onlara çok güveniyoruz ancak özellikle köy okullarımızın desteklenmeleri gerektiğini biliyoruz. Biz de elimizden geldiğince köy okullarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kampanyamız için Türkiye'nin birçok şehrinden motosiklet kullanıcısı dostlarımız kitap gönderdiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Motosiklet camiasının böyle sosyal projelere çok duyarlı bir camia olduğunu çok iyi biliyorduk. Katkısınız esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.