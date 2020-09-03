Balıkesir'de minibüs şarampole devrildi: 14 kişi yaralandı
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Balıkesir'de minibüs şarampole devrildi: 14 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Balıkesir'de minibüs şarampole devrildi: 14 kişi yaralandı
03.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:09

Balıkesir'in Balya ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş K. idaresindeki 10 VR 121 plakalı minibüs Balya-Yenice kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 14 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

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