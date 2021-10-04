Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor - Haberler
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Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

AA / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat
Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Halk Müziği'ne gönül verenlerden oluşan koronun, halkın ayağına gidip verdiği ücretsiz konserler ilgi görüyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Halk Müziği'ne gönül verenlerden oluşan koronun, halkın ayağına gidip verdiği ücretsiz konserler ilgi görüyor.

Üyelerinin çoğunluğu emeklilerden oluşan Ayvalık-Küçükköy Halk Müziği Derneği bünyesindeki koro, türküleri daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla Ayvalık ilçesinden başlattığı programı, Gömeç ilçe meydanında verdikleri konserle sürdürdü.

Dernek başkanı Nezihe Baltacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde, ilçelerde verdikleri konserlere gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Salonlarda düzenlenen konserlere gelemeyen ya da katılamayanların ayağına gittiklerini belirten Baltacı, şöyle konuştu:

"Bir bebek nasıl ki ninnilerle uyutuluyorsa, yaşlı insanlar da streslerini müzikle atar. Bizler stresimizi oluşturduğumuz bu koroda yaptığımız çalışmalarla atıyoruz. Tüm sıkıntı ve sorunlarımızı unutuyoruz. Aksi takdirde hepimiz hastalık hastası olup çıkarız. Müzikle uğraşmak insanı stresten arındırdığı gibi tüm hastalıklarını da unutmasını sağlar. Hatta koromuz bünyesinde bir ablamız var ki daha önce 9 ayrı hap içerken, bugün bizimle beraber müzikle uğraştığı için hiçbir şekilde ilaç kullanmıyor. Bu yüzden de herkese müzikle uğraşmalarını tavsiye ederim."

Koro şefi Selami Seler de repertuvarlarında yurdun dört bir yanından türkülerin bulunduğunu aktardı.

Kendilerini bir araya getiren olgunun, müzik aşkı olduğunu vurgulayan Seler, "İnşallah bundan sonra da İzmir, Dikili, Bergama'da konser vereceğiz. Halkımızın müziği sevdiğini ve özlediğini biliyoruz. Bizler de müziği severek icra ediyoruz. Bizlere destek veren, gittiğimiz ilçelerdeki kaymakam ve belediye başkanları ile katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunarız." dedi.

Gömeç Belediye Meclisi Üyesi Bülent Turan ise koro üyelerine teşekkür etti.

Müziğin yaşının olmadığını belirten Turan, "15 yaşından tutun da 70 ve hatta 80'li yaşlara kadar bile müzik yapılabilir. Müzik evrenseldir ve güzel bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

Balıkesir'de kurulan koro, konserlere gelemeyenler için ilçeleri geziyor

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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