BALIKESİR'DE KAZA; ASLI İLE NİŞANLISI CEYHUN ÖLDÜ, KINA GECESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de meydana gelen kazada tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü Ceyhun Öz (21) ile nişanlısı Aslı Öztürk (19) hayatını kaybetti. Kepsut ilçesinde, şerit ihlali yaparak tankerle çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden Ceyhun Öz Aslı Öztürk (19), ilçe mezarlığında toprağa verildi. Nişanlı çiftin, bugün evlenecek olan Ceyhun Öz'ün ağabeyi Cihan Öz ve Sena Konuk'un kına gecesinden dönerken kazada yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Balıkesir- Kepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü. Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek. Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

Hayatlarını kaybeden Ceyhun Öz Aslı Öztürk (19), ilçe mezarlığında toprağa verildi. Nişanlı çiftin cenaze törenine yakınları, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve vatandaşlar katıldı. Üzücü olayın ardından Cihan Öz ve Sena Konuk'un düğünleri de ertelenirken, Ceyhun Öz ile Aslı Öztürk'ün aynı mahalleden çocukluk arkadaşı oldukları belirtildi.

'BENİM İŞİMİ HAZIRLA' DEMİŞ

Büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, 'Bugün çok üzüldüğümüz, yüreğimizi yakan bir kazada 2 genç arkadaşımızı kaybettik. Bu elim trafik kazası yaşanıyor. Birlikte vefat ediyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Daha birkaç gün önce gençlerle bir sohbetimiz esnasından kızımız Aslı, 'Ben güvenlik okulunda okuyorum burada. Başkanım benim işimi hazırla' diye takılmıştı. Ama işte bütün hayalleri burada sona erdi. Ailesinin tek evladıydı. Düzgün gençlerimizdi. Allah'tan ailesine, sevenlerine sabırlar diliyor. İnşallah böyle üzücü olaylarla tekrar karşılaşmayız? dedi.