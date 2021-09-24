Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi - Haberler
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Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

Balıkesir'de meydana gelen kazada tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ceyhun Öz ile nişanlısı 19 yaşındaki Aslı Öztürk hayatını kaybetti.

BALIKESİR (DHA) - Dün saat 20.00 sıralarında Balıkesir- Kepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü. Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek.

Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi - Haberler
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