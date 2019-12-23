Balıkesir'de "Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Yer: Doğu Türkistan" sergisi açıldı
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Balıkesir'de "Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Yer: Doğu Türkistan" sergisi açıldı

Balıkesir İlim Yayma Cemiyeti tarafından "Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Yer: Doğu Türkistan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

23.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:26
Balıkesir'de

İlim Yayma Cemiyeti tarafından "Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Yer: " konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Paşa Yurdu'ndaki sergide, Çin'in Doğu Türkistan politikasına dikkat çekiliyor.

Yurdun Müdür Yardımcısı Ali Karataş, konuyla ilgili açıklamasında, sergiyi düzenlemelerindeki amaçlarının Doğu Türkistan'da yaşananları gençlere duyurmak olduğunu belirtti.

Sergi bir hafta açık kalacak.

Kaynak: AA
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