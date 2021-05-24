Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar Yalova'da yakalandı
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Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar Yalova'da yakalandı

Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar Yalova'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Balıkesir'de engelli ve yaşlı kadını darbederek kolundaki bilezikleri gasbettiği ileri sürülen 2 kişi Yalova'da yakalandı.

Balıkesir'de engelli ve yaşlı kadını darbederek kolundaki bilezikleri gasbettiği ileri sürülen 2 kişi Yalova'da yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Münire Şengül'ün (68) evine giren 2 zanlı, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen kadını önce darbetti.

Yaşlı kadının boynuna ip geçiren şüpheliler, Şengül'ün bileğindeki 2 altın bileziği çalarak buradan ayrıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla zanlıların, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikamet eden F.E. (19) ve A.T. (20) olduğunu belirledi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'ye döndükleri tahmin edilen zanlıları Yalova'dan geçtikleri sırada yakaladı.

Zanlıların aramasında yaşlı kadına ait olduğu tahmin edilen bilezikler de ele geçirildi.

Şüpheliler, Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi.

Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar Yalova'da yakalandı
Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar Yalova'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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