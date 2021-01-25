Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü
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Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü

25.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:06

Son dakika haberi... Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Evlerinden çıkarak mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran (58) ve eşi Faruk Gezer'in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi'nin üzerindeki ahşap köprü çöktü.

Dereye düşen bu kişilerden Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunan Nuran Gezer'in cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Faruk Gezer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü
Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü
Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü
Son dakika haber: BALIKESİR - Çöken ahşap köprüden dereye düşerek suya kapılan kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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