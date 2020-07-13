Balıkesir'de cemiyetlerin asırlardır vazgeçilmeyen geleneği "lokma hayrı" Balıkesir'de geçmişten gelen bir gelenek olarak yaşatılan "lokma hayrı" kapı önlerinde sürdürülüyor.

Balıkesir'de geçmişten gelen bir gelenek olarak yaşatılan "lokma hayrı" kapı önlerinde sürdürülüyor.

Kentte vatandaşlar tarafından hayır için yapılan lokma dökme geleneği, cuma vakitlerinde, iş yeri açılışlarında, bazen de vefat edenlerin yakınları tarafından yaşatılıyor. Bazen kapı önlerinde, kimi zaman da cami avlusunda pişirilen lokmalar vatandaşlara dağıtılıyor.

Balıkesirli lokmacı Orhan Karaca, AA muhabirine, lokma hayrı geleneğinin yaklaşık 650 yıl önceye dayandığını bildiklerini söyledi.

Halk arasında anlatılanlara göre, Balıkesir'de Şeyh Lütfullah Camisinin bulunduğu yerleşkeye Ankara'dan gelen dergah üyelerince, ziyaretçilere bayat ya da ısıtılmış yemek vermenin ayıp sayıldığını aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Dergahın önde gelenleri kadınları toplayarak diyorlar ki 'Bize bir ürün bulun hem sıcak olsun hem de taze olsun.' Onlar mayalı hamuru yağa atarak bir ürün buluyorlar ama bu ürünün adı yok. Sonra şehirde ihtiyacı olanlar, parası olmayanlar, karnı aç olanlar biliyorlar ki orada ücretsiz bir şey dağıtılıyor. Bir zaman sonra kapılarını çalıyorlar diyorlar ki 'Varsa bir lokmanızı yemeye geldik.' Yani 'Bir lokmanız varsa yiyelim, karnımızı doyuralım.' Hemen dergahın kadınları mayalı hamuru yağa atıyorlar ve 'Buyurun lokmanızı' derken bu ürünün adı 650 yıl öncesinden bugüne 'lokma' olarak geliyor."

Karaca, Balıkesir'de vatandaşların sokaklarda düğünlerinde, cenazelerinde, mevlitlerinde ve özel günlerinde lokma döktürerek dağıttığını dile getirdi.

Genç yaşlı, zengin fakir herkesin sıraya girerek lokma alıp hayır duası ettiğini vurgulayan Karaca, "500 liralık bir çuvaldan 1000 lokma çıkıyor. Elle açılan büyük lokmadan bahsediyoruz. İki lokma aç bir insanı doyurur. 500 lira vererek 500 kişiyi doyurur ve 500 kişiden dua alırsınız." diye konuştu.

Kaynak: AA