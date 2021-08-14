Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
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Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü

Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler sonrasında söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler sonrasında söndürüldü.

Alınan bilgiye göre; ilk yangın akşam saatlerinde Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde Badavut mevkiindeki yerleşim birimlerinden biri olan Cemkon Sitesi'nin hemen yanındaki makilik alanın dört ayrı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarla hızla büyüyen yangın, çok yakındaki ormanlık alanlarla, yerleşim birimlerini tehdit etti.

Yangına; itfaiye, Orman Bölge Şefliği bünyesindeki arasözlerle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'ne ait iş makineleriyle kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere kalabalık bir vatandaş topluluğu da gönüllü olarak destek verince, alevler kısa sürede söndürüldü. Halen soğutma çalışmalarının sürdüğü yangını kasten çıkardığı öne sürülen beyaz motosikletli bir şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Badavut'taki yangın sürerken, aynı anda Mutluköy'de de yangın çıktı Yangın mahallindeki çalışmaları yerinde denetleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sarımsaklı bölgemizin Badavut mevkiinde aynı anda birkaç noktada yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Şefliği, belediye ve itfaiye ekiplerimiz anında müdahale etti. Yangın kısa zamanda kontrol altına alındı. Şu anda aldığımız bilgiye göre yine Ayvalık'a bağlı Mutluköy'de de bir orman yangını çıktı. Ama ekiplerimizin yerinde ve zamanında müdahaleleriyle şu anda o yangında kontrol altına alınmak üzere olduğu bilgisine ulaştık" diye konuştu.

Yangına gönüllü müdahale den Bahar Koçak isimli bir tatilci bir kız ise, alevleri görünce arkadaşlarıyla birlikte hemen olay yerine koştuklarını belirterek, "Ancak biz geldiğimizde ekipler yangını kontrol altına almışlardı. Dikkat ediyorum her büyük orman yangını, hep böyle kuvvetli rüzgarlar eserken çıkıyor. Bu da beni, tüm bu yangınların bilinçli olarak çıkarılmış olduğu yönünde bir düşünceye sevk ediyor. Bu yangın bizi çok korkuttu. Çünkü Türkiye genelindeki yangınlar yüreklerimizi yakıyor. Çok şükür bu kez aynı şey olmadı" ifadelerini kullandı.

(Suat Salgın/İHA)

Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü
Ayvalık'ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı maki yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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