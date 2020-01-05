Balıkesir'de Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, devriye görevi sırasında lastik botla Midilli'ye ilerleyen grubu fark etti.
Ekipler, Çıplak Ada açıklarında durdurdukları bottaki 13'ü çocuk, 12'si kadın 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.
Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.