Balıkesir'de Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:40
Balıkesir'de Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, devriye görevi sırasında lastik botla Midilli'ye ilerleyen grubu fark etti.

Ekipler, Çıplak Ada açıklarında durdurdukları bottaki 13'ü çocuk, 12'si kadın 41 uyruklu düzensiz göçmeni alarak kıyıya getirdi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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