Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il geneleinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranana 6 şahsı gözaltına alırken, Jandarma ekipleri de Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il geneleinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranana 6 şahsı gözaltına alırken, Jandarma ekipleri de Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Gönen, Edremit, Kepsut ve Marmara İlçelerinde 23.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına aldı.Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin üzeri ve bulundukları araçta yapılan aramada, 180 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de 8 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 09:47:09. #1.16#

title