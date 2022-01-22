Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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