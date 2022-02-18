Balıkesir'de 2,5 milyon metreküp katı atığın ıslah çalışması yapıldı

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaklaşık 500 bin metrekare vahşi depolama alanında, 2 milyon 495 bin 636 metreküp katı atığın ıslah çalışmasını gerçekleştirdi.

"İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzalayarak 2030 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 40 düşürmeyi amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 200 bin metrekare vahşi depolama alanında 572 bin 270 metreküp katı atığın ıslahını gerçekleştirebilmek için gerekli işlemleri planladı.

Kentte yaklaşık 500 bin metrekare vahşi depolama alanında, 2 milyon 495 bin 636 metreküp katı atığın ıslah çalışmasını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, çöp alanının büyük bir sorun oluşturduğu Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, 30 bin 974 metrekarelik çöp sahasında, 80 bin metreküp katı atık ıslah edilerek, alanın yüzde 80'i rehabilite edildi.

Bigadiç, Susurluk, Bandırma, Havran, Ayvalık, Dursunbey, Kepsut, Balya ve Savaştepe ilçelerindeki katı atık aktarma istasyonlarından, aylık ortalama 26 bin 400 ton evsel katı atık depolanarak, bunlardan elektrik enerjisi elde edildi.

İvrindi, Erdek, Gönen, Marmara ilçesinde de kısa sürede yapımı tamamlanacak katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla kentteki tüm evsel atıklar tek noktada toplanarak, depo gazından elektrik enerjisi elde edilecek ve atıkların düzenli bertarafı sağlanacak.