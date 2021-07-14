Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
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Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit olan Özel Harekat Polisleri Turgut Solak ve Mustafa Serin kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit olan Özel Harekat Polisleri Turgut Solak ve Mustafa Serin kabirleri başında anıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak program çerçevesinde ilk olarak Şehit Polis Memuru Turgut Solak'ın Altıeylül İlçesi Ovabayındır Mahallesindeki kabrini ziyaret ettiler. Burada Şehit Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, babası Hayati Solak, eşi Aynur Solak ile çocukları Beyza ve Alper'le bir süre sohbet ettiler. Vali Hasan Şıldak Şehidin Ovabayındır Mahallesindeki evini de ziyaret etti. Vali Şıldak program dolayısıyla yaptığı konuşmada, "O gece milletimiz, güvenlik güçlerimiz direndi. Hep beraber teslim olmadık. Tabi çok üzüldük, Şehitlerimiz oldu. Özellikle 15 Temmuz'da Devlet olarak, millet olarak çok içten gelerek şehitlerimizi anıyoruz, dualarla yad ediyoruz ki, onları hiç unutmayalım. Düşmanlar, hainler; masum insanları şehit edebilecek, askerine, polisine silah doğrulatabilecek kadar ileriye gitmişlerdi. Onlarda Vatan sevgisinden eser yoktu. Ruhları, bedenleri satılmıştı. O güne kadar da kendilerini gizlemişlerdi. Hep birlikte görev yapıyorduk, her meslekten insan vardı ama Allah yardım etti. Milletimizin gösterdiği dirayet, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle o gün atlatıldı. 15 Temmuz her yıl en az bu kadar güçlü bir şekilde kutlanmalı ki unutmayalım, unutturmayalım. Vatan sevgisi, devlete, millete sadakat hepsi bir arada olursa Türkiye'miz gelişerek daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

Vali Hasan Şıldak anma programı dolayısıyla Altıeylül İlçesi Ovabayındır Mahallesinin ardından Burhaniye İlçesine giderek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda Şehit düşen Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in kabrini ziyaret etti.

Daha sonra Vali Şıldak ve beraberindekiler, Şehidin Annesi Fatma Sevcan Serin'i evinde ziyaret etti. Programa Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt. Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ve Şehitlerin aileleri ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı
Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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