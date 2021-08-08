Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi

Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı takla atan otobüs vinçlerle kaldırılıp düzeltildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıkan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi. Camlarının tamamına yakınının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi.

Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Yonca Evcimik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:08:19. #1.15#

title