Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı
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Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı

Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çiftliklerinde yetiştirilen 120 sülün, doğaya bırakıldı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çiftliklerinde yetiştirilen 120 sülün, doğaya bırakıldı.

Yetiştirme istasyonlarından alınan sülünler, yetkililer tarafından Kapıdağ Yarımadası'nda 3, Bandırma Karadağ'da 2 bölge ile halen kazı çalışmaları devam eden Hisartepe mevkiindeki Akrodaskyleion'da doğal yaşamla buluşturuldu.

Sülünlerin doğaya bırakılmasında Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli biyolog Kader Güleç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Ergili Mahallesi Muhtarı Ercan Çağlar da hazır bulundu.

Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı
Balıkesir'de 120 sülün doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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