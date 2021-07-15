Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek
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Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek

Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Belediyesi'ne 50 adet çöp konteyneri, 1 adet çöp aracı ve 1 adet ilaçlama aracı gönderdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Belediyesi'ne 50 adet çöp konteyneri, 1 adet çöp aracı ve 1 adet ilaçlama aracı gönderdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile gönderilen araç ve malzemeler Erdek Belediyesi'ne törenle teslim edildi.

Erdek Otogarı yanında bulunan otoparkta gerçekleşen teslim törenine Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Belediye Meclis üyeleri ile Erdek Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Alakuş katıldı.

Törende konuşan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek, Erdek için hep beraber uyum içinde çalışacaklarını açıkladı.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ise törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile eksiklik olan 50 adet çöp konteyneri, 1 adet çöp aracı ve 1 adet ilaçlama aracını Erdek Belediyesi'ne teslim etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, Erdek'in tüm eksiklik ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini dolayısıyla desteklerin devamının geleceğinin sözünü verdi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek
Balıkesir Büyükşehirden Erdek Belediyesi'ne destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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