Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY - Haberler | Güncel
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar devam ediyor.

Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parasını çaldılar! Utanç anları kamerada
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar devam ediyor. Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmaları sürüyor.

Burhaniye'de geçen yıl içerisinde kırsal Kızıklı yolu, Ören Ayaklı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerin çoğunda çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İskele Mahallesi'nde çalışma başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin önemli ulaşım yollarından birisi olan İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi'nde asfalt yapımına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye AK Parti ilçe yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, "Bu yol uzun bir süredir ne yazık ki kötü bir durumda idi. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ana arter olan bu yolun yapımına başlaması ile birlikte vatandaşlarımız biraz rahat nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi 1,3 kilometrelik sıcak asfalt dökme işi başlattı. Burhaniye'mize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hayati Yazıcı Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:55:34. #1.15#
title