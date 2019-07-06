BALIKESİR Avşa Adası'na tatilci akını

Avşa Adası'na tatilci akını

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, tursit akınına uğruyor. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, güzel bir gün geçirebilmek için Avşa'ya gelerek tatilin tadını çıkarıyor. Plaj ve caddeler, tatilciler ve turistlerle dolup taşıyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, hafta sonunu fırsat bilen turistlerin akınına uğrarken, tatilciler güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Marmara bölgesinin sayılı turizm cenneti olan Avşa Adası'na talep her geçen yıl daha da artıyor. Turist sayısının her sene artmasıyla birlikte, otel, motel pansiyon ve günlük konaklama tesislerine de ihtiyaç artıyor. Öte yandan tatilcilerin gözdesi Avşa Adası, özellikle bayram ve tatil günlerinde 140 bini aşkın turisti ağırlıyor.

Kaynak: DHA