Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi - Haberler
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Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Balık tezgahı Balık satıcılarından Serhat Kılıç röportajı - Karabük Yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'te ki tezgahlara gelen balıklar, hem satıcısı hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye başladı.

Balık tezgahı

Balık satıcılarından Serhat Kılıç röportajı - Karabük

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'te ki tezgahlara gelen balıklar, hem satıcısı hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye başladı.

Kent merkezinde bulunan balık pazarında ki tezgahlarda yerini alan hamsi, uskumru, istavrit ve mezgit 30, barbun 40 ve sardalya 20 liradan satılıyor.

Balık satıcılarından Serhat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların iyi olduğunu ve çeşidin bol olduğunu söyledi.

Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi

Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi

Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi

Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balıkçı tezgahları av sezonunun açılmasıyla şenlendi - Haberler
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