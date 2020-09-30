Balıkçı teknesi alabora oldu: Baba öldü, oğlu kurtarıldı
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Balıkçı teknesi alabora oldu: Baba öldü, oğlu kurtarıldı

30.09.2020 02:30 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:34
Balıkçı teknesi alabora oldu: Baba öldü, oğlu kurtarıldı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, içerisinde baba ile oğlunun bulunduğu balıkçı teknesi fırtınada alabora oldu.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, içerisinde baba ile oğlunun bulunduğu balıkçı teknesi fırtınada alabora oldu. çevredeki balıkçılar tarafından denizden çıkarılıp, kıyıya getirilen Hasan Koç hayatını kaybetti, oğlu Murat Koç kurtarıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki eski tersane alanında meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Hasan ve oğlu Murat Koç'un 8 metrelik tekneleri, çıkan fırtınada alabora oldu. Denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olan Hasan Koç hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç ise özel bir hastaneye götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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