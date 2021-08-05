Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
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Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı

Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmak amacıyla Manavgat Şelalesinin üzerinde bulunan ağaçlık bölgeye geçen Mustafa Başoğlu, ırmakta su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Balık tutmak amacıyla Manavgat Şelalesinin üzerinde bulunan ağaçlık bölgeye geçen Mustafa Başoğlu, ırmakta su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen Başoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerince mahsur kaldığı yerden bot ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Başoğlu, her zaman olduğu gibi balık tutmak amacıyla Manavgat Şelalesinin 50 metre yukarısında bulunan ağaçlık bölgeye geçti. Havanın da kararmasıyla ırmakta su seviyesinin yükseldiğinin farkına varmayan Başoğlu bir anda bulunduğu yerde mahsur kaldı. Başoğlu'nun telefonla yardım istemesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Telefonunun ışığını yakarak bulunduğu yeri görevlilere göstermeye çalıştı.

İtfaiyeye ait kurtarma botunun gelmesiyle birlikte Mustafa Başoğlu'nun mahsur kaldığı yere geçen itfaiye görevlileri, Başoğlu'nu bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı. Üzerindeki kıyafetlerin ıslandığı gözlenen Mustafa Başoğlu, balık tutmak amacıyla yürüyerek ağaçlık bölgeye geçtiğini belirterek, "Balık avlamaya dalmışım. Her gün gelip burada balık avlıyorum. Irmağın bu kadar hızla yükseldiğini bugüne kadar görmedim" dedi. - ANTALYA

Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı
Balık tutmak isterken sular yükselince ırmakta mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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