Balık tutanları hedef alan Murat Övüç hakim karşısına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Balık tutanları hedef alan Murat Övüç hakim karşısına çıktı

Balık tutanları hedef alan Murat Övüç hakim karşısına çıktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım"

Savunması alınan Övüç, "Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma, erteledi.

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Murat Övüç, "Halkın sağlığını hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara 'varoş' demişim, 'evet' dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.

İDDİANAME

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından ÿF.M. adlı ÿbir kişi, Murat Övüç hakkında savcılığa şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma sonunda

Övünç hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kaynak: Hürriyet

Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı
Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı
Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek
Hadise'nin açtığı davayı kaybeden Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, 8'er bin TL tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Mustafa Varank Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balık tutanları hedef alan Murat Övüç hakim karşısına çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 22:50:32. #1.16#

title