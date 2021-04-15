Balık sezonu kapandı, sezonun son balıkları halde

BALIK avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi.

BALIK avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Beylikdüzü 'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Balıkçılar

ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Balıkçı Mahmut Uçan, "Bu sezon çok bereketli geçti. Palamut, hamsi, çinekop bu sene çok boldu. Bu gün son gün artık kapandı" diye konuştu. Bir diğer balıkçı Aydın Bahadır da, "Bu sene Allah'a şükür çok iyi geçti. Bu sene en çok hamsi, palamut, istavrit bol oldu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ