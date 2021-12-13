Balık ölümlerinin yaşandığı Menderes Nehri molozlardan temizlendi

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü mevkiindeke menfezde balık ölümlerine neden olduğu belirtilen moloz yığınları Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından iş makineleri temizlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayıp Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü, 2 Aralık günü suların getirdiği çöp, odun parçası ve benzeri molozlarla doldu. Molozların tıkadığı menfezler nedeniyle binlerce balık öldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede inceleme yapıp, yetkililerin bir an önce önlem alması çağrısında bulundu.

DSİ'nin bugün yaptığı çalışmalarla, molozların köprüye olan baskısı ortadan kaldırılırken, çöplerin de denize ve Bafa Gölü'ne gitmesi engellendi. Ancak sorun yoğun yağmurlarla birlikte devam edecek. Menderesteki su seviyesi yükselirse, Taşköprü sular altında kalacağından baskıdan kurtulacak ancak tüm çöpler ve diğer atıklar yüzeyden Ege Denizi'ne ve Bafa Gölü'ne ulaşacaktır. Bu konudaki önerimiz, öncelikle kimsenin çaylara, derelere ve menderese çöp atmamasıdır. Ancak ne yazık ki bu konuda duyarlılık çok az. Atılan çöpleri ve atıkları su yüzeyinde durdurabilecek tek bir çözüm kalmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün Söke Regülatörünün önünde uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sisteminin aynısını Taşköprü'nün arkasına uygulaması halinde, suyla gelen tüm atıklar bariyerde toplanacak ve kıyıya çekilerek kepçelerle karaya taşınması sağlanacaktır. Yapılmadığı takdirde buradaki ekosistem zarar görecek, aynı zamanda tüm çöpler diğer sulak alanlara taşınacaktır. Atılan her çöpün birikerek doğaya ne kadar zarar verildiği, canlıları nasıl etkilediği, denizleri, gölleri nasıl kirlettiği bilinmeli ve bu konuda duyarlı insan sayısı çoğaltılmalıdır" diye konuştu.