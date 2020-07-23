Balık Gölü turistik destinasyon olacak Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Ağrı-Iğdır arasındaki Balık Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Ağrı-Iğdır arasındaki Balık Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten SERKA, Balık Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışma başlattı. SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Balık Gölü çevresinde teknik inceleme gezisi yaptı. Gölün doğal yapısı korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda göl çevresinde kuş gözlem kuleleri, bungalov tarzı evler, yeme içme alanları, kamelyalar, gölde tekne turu ve ağaçlandırma yapılması amaçlanıyor. 2 bin 241 rakımla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü'nün yüzeyi kışın buz tutuyor. Proje kapsamında, gölün turizme kazandırılması için dört mevsim ulaşımın sağlanması için de çalışmalar yapılacak. Turistik amaçlı çalışmalarla, göl çevresinde bulunan köylerin ürettiği yöresel gıda ve ürünlerin de turizme kazandırılması hedefleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında kamp kurduğu Balık Gölü, 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri. Balık Gölü Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri arasında bulunuyor. Göl, çevredeki ilçe ve yerleşim yerleri için aynı zamanda önemli bir içme suyu kaynağı. Göl çevresindeki dağlardan akan dereler ve pınarlar ile beslenen gölün en derin yeri 37 metre. Gölde yetişen kırmızı benekli alabalık ile önemli bir lav seti gölü olan Balık Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğine sahip. Gölün ortasında bulunan küçük bir ada, özellikle Kadife Ördeklere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle önemli kuş gözlem alanı statüsüne sahip olan Balık Gölü, aynı zamanda kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk gibi türler için de önemli bir doğal yaşam alanı.

SERKA'nın yapacağı çalışmalarla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü, dört mevsim turistik destinasyon haline gelmiş olacak. - AĞRI

Kaynak: İHA