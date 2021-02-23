Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı
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Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı

23.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:26

Sosyal medyada bir balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde paketlenen gıda ürününe çıplak elle dokunulduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş" yorumuna yer verdi.

Sosyal medyada bulunan 'Denetle' adlı bir hesaptan yayınlanan video infial yarattı. Paylaşılan videoda ton balıklarının paketleme aşamasına yer verilirken, çalışanın ton balığına çıplak elle dokunduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.

"DEMEK Kİ EL DEĞMEDEN ÜRETİLMİYORMUŞ"

Hesabın yaptığı paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" denildi.

Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı

"ŞUNU KÜÇÜK BİR FİRMA YAPSA NE OLURDU?"

Gıda Dedektifi ve Denetle Yöneticisi Musa Özsoy da yaptığı paylaşımda, "Otomasyon olmaması bir yana, üretimin temizlik kovasına doldurulmuş izlenebilirliği tartışılır zeytinyağıyla yapılmasına söyleyecek söz yok. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Şunu küçük bir firma yapsa ne olurdu?" ifadelerine yer verdi.

Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı
Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı
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