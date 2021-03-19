Balık avlarken Dicle Nehri'ne düşen kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balık avlarken Dicle Nehri'ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Tepe Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Bahri Yüksekdağ, dün öğle saatlerinde balık avlamak için kayık ile Dicle Nehri'ne açıldı.

Akşam eve gelmediğini gören Yüksekdağ'ın yakınları nehirde arama çalışması başlattı. Yüksekdağ'ın cesedi balık avlamak için kullandığı kayığın altında bulundu.

Olay yerine gelen Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan ceset otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz