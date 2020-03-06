06.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:55

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çocuğuyla birlikte balık almaya giden Gülizar Şahin (40) köpeğin saldırısına uğramasıyla kolundan ve bacağından yaralandı. Ölü bulunan köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bozova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Şahin çocuğuyla birlikte balık almaya gittiği sırada başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan ve bacağından yaralandı. Yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin tedavi altına alındı. Başıboş köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralanan kadının ihbarı üzerine Dutluca Mahallesine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana'ya gönderdi. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, mahallede karantina uygulaması başlatı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, vatandaşlar ise uyarıldı. Başıboş köpeğin kendisine saldırması sonucu çok kortuğunu ifade eden Gülizar Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eşinin kuduz köpeğinin saldırısına uğradığını anlattan Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, ?Sokaktaki başıboş köpek eşime saldırdı. Eşimin kolu ve ayağı yaralandı. Hemen hastaneye ulaştırdık tedavisine başladılar. Ben de zaman kaybetmeden görevlilere haber verdim. Veterinerler de gelip ölmüş köpekten numuneler alıp Adanaya gönderdi. Birkaç gün sonra haber geldi ki köpek kuduzmuş. Ben de camide mahalleyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelere astım" defi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunenin pozitif sonuç vermesi üzerine mahallede sahipli köpeklerin aşılandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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