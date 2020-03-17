Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor
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Metin İnce, Marmaris, Güncel

Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyorMUĞLA'NIN Marmaris İlçesi'nde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen Metin İnce (57), halasının oğlu Erdoğan İnce (60) ve arkadaşları Özkan Akıncı için sahil güvenlik ile jandarma ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor.

17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

MUĞLA'NIN Marmaris İlçesi'nde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen Metin İnce (57), halasının oğlu Erdoğan İnce (60) ve arkadaşları Özkan Akıncı için sahil güvenlik ile jandarma ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan kişinin arkadaşları, üçlünün balık tutmayı sevdiklerini ve her hafta sonu balığa çıktıklarını söyledi.

Marmaris İlçesi'nin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan geçtiğimiz hafta Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında 4,25 santim fiber tekneyle balık avına çıkan Metin İnce, halasının oğlu Erdoğan İnce ve arkadaşları Özkan Akıncı geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri 3 bot, 1 uçak, 1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, karadan ise 50 kişilik jandarma ekibi ile arama kurtarma köpekleri arama başlattı. Dün akşamüstü saatlerinde karadan yapılan aramada Metin İnce'nin kıyafetleri bulundu. Dün havanın kararması ve şiddetli rüzgar nedeniyle aramalar sona erdi. Bugün rüzgarlı havaya rağmen aramalar devam etti. Yapılan aramalarda fiber tekne ve üç arkadaş ile ilgili bir bulguya rastlanılmadı. Metin İnce ve halasının oğlu Erdoğan İnce'nin yakın akrabalarının Ayın Koyu çevresinde arama kurtarma çalışmalarından gelecek umutlu haberi beklemeye devam etti. Güvenlik yetkilileri, kıyı ve karada yapılan aramada fiber tekne ve üç kişinin izine rastlanılmadığını, açık denize çıkma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirti.

HER HAFTA BALIĞA ÇIKARLARDI

Arama çalışmalarını takip eden Metin İnce'nin yakın arkadaşlarından Taner Avcı, "Metin ağabey Marmaris Sanayii'nde kokoreççilik yapardı. Çevresi tarafından sevilen biri. Kendisi veya arkadaşlarıyla her hafta Pazar günü küçük teknesiyle balığa çıkardı. Denizi ve balık avlamayı seven biri idi. Yüzme biliyor mu bilmiyorum. Merakla beklemekteyiz. Umarım kısa sürede bulunur, hepimiz çok üzülüyoruz" dedi. Erdoğan İnce'nin arkadaşı Ahmet Çakar, "Aramaları yakından takip ediyorum. Tek görünen yüzeyden değil deniz dibinden de aramalar artırılmalıdır. İnşallah sağ olarak bulunur ve kaldığımız yerde okey oynamaya devam ederiz" dedi.

Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

Kaynak: DHA

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Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

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