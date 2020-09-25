Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu

Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde balçıklaştı.

Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde balçıklaştı. Balçıklaşan gölde telef olan binlerce balığın su yüzeyine çıktığını gören köylüler, paniğe kapıldı.

Çınar'a bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde kurumaya başladı. Gölün kuruması ile birlikte bölgede yoğun balçık oluştu. Büyük bir bölümü balçıklaşan gölde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı. Köy sakinleri, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirterek balık ölümleri nedeni ile tedirgin olduklarını söyledi. Vatandaşların geçim kaynağı olan balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktaran köylüler, problemin biran önce giderilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ